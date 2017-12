Arriva il nuovo parroco, la festa del paese

La messa col vescovo e le penne degli alpini, il tricolore e il “taglio del nastro”.

È stata una domenica speciale quella passata dai fedeli della comunità pastorale di Canonica, Valcuvia, diocesi di Como.

Il motivo è l’arrivo del nuovo parroco, don Lorenzo Butti che subentra a Gianluigi Bollini, partito per il capoluogo lariano nel settembre scorso.

Anche don Lorenzo arriva dal Comasco: 63 anni proviene da Menaggio dove officiava anche a Benelario e come cappellano dell’ospedale di Menaggio.

Qui a Cuveglio ricoprirà il ruolo di guida spirituale come parroco per le comunità di Canonica, Duno, Cavona, Rancio Valcuvia, Cassano Valcuvia e Ferrera di Varese.



Tutto il paese domenica scorsa si è unito in una festosa cerimonia di saluto a cui hanno partecipato le autorità.