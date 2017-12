Arriva il ponteggio in piazza della Repubblica

Sono già in pieno svolgimento i lavori di montaggio del ponteggio della ex caserma Garibaldi, iniziati ieri mattina: sono infatti già visibili i livelli della struttura che ricoprirà la facciata dell’edificio per tutta la durata dei lavori di riqualificazione. In tutto sono cinque i piani di ponteggio utili per eseguire l’intervento sulla ex Caserma.

La struttura sarà poi ricoperta con il telone su cui verrà dipinta l’opera che in questi giorni è oggetto del sondaggio online lanciato dal Comune. Nei mesi scorsi infatti l’amministrazione ha dato incarico agli studenti del Liceo Artistico Frattini di Varese di realizzare delle proposte artistiche per il telone. I ragazzi hanno realizzato dieci opere e le quattro selezionate da una giuria di esperti si possono votare online sul sito del Comune di Varese.

Circa 4000 persone hanno già partecipato esprimendo la propria preferenza. Si può votare fino all’11 dicembre, giorno in cui verrà comunicato il disegno vincitore che poi verrà posizionato sul ponteggio sulla facciata della ex caserma.