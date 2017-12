Arriva con Star Wars il nuovo multisala di Gavirate

La prossima settimana verrà inaugurato ufficialmente il “Multisala Electric”, nuovissimo cinema a Gavirate, al quinto piano del centro commerciale Campo dei Fiori.



Cinque sale per un totale di 350 posti e la possibilità di prenotare i biglietti on line (sito in aggiornamento) ritirarli direttamente al cinema o di acquistarli sul posto anche con una biglietteria automatica sono le novità attese per questo cinema annunciato con un grande battage pubblicitario per il quale in tanti, nella zona, si chiedono da mesi: “Ma quale sarà la data d’apertura?”.

E la data c’è, ed è il prossimo 13 dicembre, e c’è anche un orario: le 14.30.

La “prima” di mercoledì prossimo sarà l’ultimo episodio della saga di Star Wars (The Last Jedi – Gli ultimi Jedi )e la programmazione si preannuncia legata ai principali titoli del momento anche se la proprietà ha fatto sapere che ci sarà posto anche per eventi “live”.

Varesenews è andata in anteprima a visitare le sale dove in questi giorni si sta ancora lavorando per gli ultimi dettagli, anche se oramai ci siamo.

Da un ampio ingresso al quinto piano del centro – a cui si arriva in ascensore o direttamente dall’ultimo piano del parcheggio – si accede alle sale da due corridoi che si presentano con un’illuminazione soffusa.

Le sale sono numerate e a capienza variabile: si va dagli oltre 100 posti delle sale 1 e 2, ai 60 della sala 4. Le rimanenti hanno 40 e 44 posti.

Dal punto di vista tecnologico il cinema è equipaggiato interamente con tecnologia Sony Digital Cinema 4K, che consente di offrire immagini di qualità maggiore, caratterizzate da dettagli straordinariamente realistici e da colori ricchi e brillanti.

Oltre alle cinque sale cinema, sarà disponibile un’ulteriore sala dedicata agli eventi sportivi e culturali e all’interno di quest’ultima sarà possibile organizzare proiezioni private godendo della qualità audio e video di una sala cinematografica.

È un appuntamento di una certa importanza per gli appassionati di cinema e non solo della zona del Medio Verbano, che avranno una grande scelta di titoli senza doversi spostare con offerte simili in altre sale della provincia.

I parcheggi, gratuiti e coperti, rimarranno aperti anche oltre le 21:00 – orario di chiusura delle gallerie del centro commerciale – e il quinto piano, recentemente rinnovato è dotato di una varia “food court”, che si completerà l’anno prossimo con l’arrivo di un sushi bar.