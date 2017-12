Arriva un fratellino: appuntamento con Jonas Varese onlus

Jonas Varese Onlus in collaborazione con Mamme in Cerchio invita all’incontro “ARRIVA UN FRATELLINO“- Mamme si diventa….e ri-diventa.

L’incontro si terrà giovedi 14 Dicembre dalle h 10.00 alle h 12.00 presso la sede di Mamme in Cerchio in via Volta n.44 ad Azzate.

L’incontro sarà condotto dalla Dr.ssa Erika Minazzi, psicoterapeuta e presidente di Jonas Varese Onlus e dalla Dr.ssa Valeria Maiano, psicologa e vicepresidente di Jonas Varese Onlus

La partecipazione è libera e gratuita e si possono portare i bambini