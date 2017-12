Arrivano le feste di Natale anche per i bus

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, gli orari dei bus gestiti da Autolinee Varesine subiscono un’importante variazione: da sabato 23 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018, infatti, su tutta la rete si attua l’orario ridotto.

Il servizio bus è sospeso nelle giornate del 25 dicembre (Natale) e 1 gennaio (Capodanno), mentre il 26 dicembre (Santo Stefano) sono in funzione unicamente le linee urbane della città di Varese che in quell’occasione, come in ogni altra giornata festiva (domenica, oppure il 6 gennaio), adottano l’apposito orario festivo.

Si ricorda inoltre che, dal 26 dicembre al 7 gennaio, la funicolare gestita da Avt Vellone-Sacro Monte sarà attiva tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.10, con la sola eccezione del 1° gennaio.

Pertanto, in questa fascia oraria i bus della linea urbana C per Prima Cappella/Sacro Monte effettuano capolinea alla stazione di Vellone, così da garantire l’interscambio tra i due mezzi che permettono di accedere alla montagna.

Sulla funicolare sono validi tutti i titoli di viaggio utilizzati sui bus urbani, a partire dal biglietto di corsa semplice dal costo di 1.40 Euro.