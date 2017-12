E’ arrivata la neve

Annunciata da tempo, alla fine è davvero arrivata.

La neve si è presentata nel varesotto intorno alle 16 di domenica 10 dicembre con un soffice e persistente manto bianco.

Le prime segnalazioni di fiocchi sono arrivate dal sud della provincia mentre a nord e nelle zone più alte i fiocchi non si sono ancora fatti vedere. La neve è subito rimasta al suolo. complici anche le temperature che dalla mattina non si sono mai alzate di troppo rispetto allo zero.

Questo è il video del primo aggiornamento, quello delle 16.

LE PREVISIONI

Le precipitazioni nevose potrebbero essere intermittenti andranno avanti almeno fino alle prime di lunedì mattina con esiti diversi. Oltre i 500 metri di quota si prevedono infatti accumuli fino a 25 centimetri mentre in pianura dovrebbero oscillare tra i 5 e i 10. Per lunedì la quota neve dovrebbe progressivamente alzarsi, lasciando spazio alle piogge o nevischio già dal mattino. Leggi il bollettino della protezione civile cliccando qui.

LE CONTROMISURE

La macchina contro la neve e il pericolo ghiaccio si è già messa in moto dalle prime ore di domenica mattina. In particolare a Varese è stato attivato il piano antineve che prevede azioni di salatura (e poi spazzamento) su circa 200 chilometri di strade. Anche in autostrada dal mattino si sono attivati i mezzi spargisale.

Per tutti coloro i quali dovessero mettersi in viaggio si ricorda l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o di catene.