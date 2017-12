Arte e teatro al Camponovo con i laboratori di Chicco Colombo

Nell’ambito della mostra “Pitture in gioco” alla Location Camponovo prendono spunto le proposte di gioco e animazione adatte alle famiglie. Il quadro diventa stimolo alla fantasia per inventare storie e personaggi da raccontare in compagnia.

Questi i prossimi appuntamenti:

Venerdì 29 Dicembre ore 15.00 “Hansel”

Mercoledì 3 Gennaio 2018 ore 15.00 “La bambola e l’orologio”

Giovedì 4 Gennaio 2018 ore 15.00 “Le disgrazie di Occhiopesto”

Venerdì 5 Gennaio 2018 ore 15.00 “Il bambino Angelo”

Sabato 6 Gennaio 2018 ore 15.00 “I bambini della Befana”

La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione a causa dei posti limitati telefonando al 393.3315016 oppure via mail a arteatrovarese@gmail.com