Artigiano in Fiera: nel weekend di Sant’Ambrogio bellezza e bontà del villaggio globale

Sant’Ambrogio si avvicina e l’Artigiano in Fiera si appresta a iniziare il suo rush finale, dopo il grande successo in termini di partecipazione del pubblico registrato nei giorni scorsi. Fino al 10 dicembre, dalle 10 alle 22.30, la manifestazione (giunta alla sua ventiduesima edizione) sarà ancora aperta ai visitatori che vorranno sfruttare questi giorni di festività per un ultimo giro nel villaggio globale delle arti e dei mestieri di Rho-Pero.

Oltre 3.200 stand espositivi, 150.000 prodotti complessivi, 100 Paesi rappresentati su una superficie di 320.000 metri quadrati. E, inoltre, 43 ristoranti e 16 piazze del gusto. Sono i numeri di una rassegna che, quest’anno, ha esteso ulteriormente la sua rappresentazione del mondo con 10 padiglioni fieristici e con una vasta gamma di spettacoli ed eventi culturali, consultabili sul sito www.artigianoinfiera.it

Oltre a una ristorazione sempre più di qualità rappresentativa delle tradizioni culinarie del mondo, sarà possibile assaporare, nel padiglione 4, i piatti realizzati dallaNazionale degli chef. All’interno di Artimondo restaurant, sono preparate alcune delle migliori ricette del made in Italy, rivisitate con i prodotti artigianali, in collaborazione con la Federazione italiana cuochi.

Grandi le novità anche in fatto di saloni. Nell’area “Moda & Design” (pad. 4) sono protagoniste l’intraprendenza e l’entusiasmo dei giovani. “Abitare la casa” (pad. 4) ospita un nuovo progetto: Artimondo Home Collection, una collezione dedicata alla casa innovativa, high tech capace di coniugare comfort, funzionalità e estetica. Sempre ne padiglione 4, ha debuttato in fiera il “Bridal Show Milano”, una vetrina che riunisce in un unico contesto i migliori rappresentanti del mondo wedding e presenta le eccellenze per gli sposi con le anteprime, le ultime idee e tendenze del mercato. Nel padiglione 6, infine, il “Salone della creatività” con oltre cento corsi in programma.

Magica Compagnia accoglierà i piccoli visitatori e le loro famiglie all’ingresso dei padiglioni 5/7. Anche quest’anno il servizio di baby parking permette alle mamme di vivere in tranquillità l’esperienza dell’Artigiano in Fiera, potendo affidare i propri bambini nelle mani di educatori professionisti. A disposizione delle neomamme anche ilservizio nursery gratuito.

I visitatori potranno impacchettare i propri regali con la carta regalo «brandizzata» Artigiano in Fiera grazie ai volontari del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), presenti per la prima volta. In fiera, inoltre, è possibile richiedere la consegna dei prodotti a casa, in modo semplice, grazie a un servizio di consegna a pagamento – AF Express – che raggiunge tutta l’Italia. L’Artigiano in Fiera, che lo scorso anno è stata raggiuta da 1.670.000 visitatori, è raggiungibile da tutta l’Italia. Oltre alle tratte diTrenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e alle metropolitane milanesi, anche Italo effettua, come lo scorso anno, una fermata straordinaria presso la stazione di Milano Rho – Fiera.