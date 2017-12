Aspettando Natale con la magia del presepe vivente

Quest’anno si potrà visitare la città di Betlemme ed immergersi nella magia della Natività grazie al presepe vivente organizzato dall’Oratorio di Arcisate.

L’appuntamento è per domenica 17 dicembre, alle 15.00 nel campetto accanto alla Grotta di Lourdes di Arcisate, dove sarà possibile visitare la città di Betlemme, rifocillarsi con una merenda ed assistere alla rappresentazione della Natività.

Il parroco don Valentino, quest’anno invece di proporre una breve rappresentazione in chiesa, ha voluto fare qualcosa di più partecipato: «Ho pensato di lanciare questa idea per cercare di coinvolgere altre persone – dice – magari poco avvezze a frequentare questi ambienti, ma anche per mostrare l’attrattiva che il mistero del Natale può avere ancora, mostrandoci un Dio che si fa Uomo e che condivide da vicino la nostra umanità».

L’evento è organizzato dai ragazzi dell’Oratorio e coinvolge dai bambini della catechesi a tutti i volontari operanti nella parrocchia e ai gruppi presenti sul territorio dell’Unità Pastorale Arcisate Brenno.

