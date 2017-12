Aspettando il Natale con il mercatino e il pane dell’antico forno

Al via il programma di iniziative natalizie organizzate dalla Pro loco di Vedano Olona.

Domenica 10 dicembre, per tutta la giornata, in piazzetta della Pace saranno presenti le bancarelle di hobbisti e artigiani. Il mercatino aprirà alle 9 e proseguirà fino al tramonto. Alle 15.30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale, mentre in piazzetta musica, intrattenimento e vin brulè riscalderanno gli animi.

Per l’occasione sarà riaperto l’antico forno di via Mazzini, dove i volontari prepareranno il Pane di Natale, un pane speciale della tradizione arricchito con l’uvetta. Il pane sarà in vendita dalle 10 alle 12 presso il forno, e nel pomeriggio in piazzetta della Pace, nel gazebo della Pro loco, fino ad esaurimento.

In caso di maltempo, ricordano gli organizzatori, la manifestazione verrà annullata.

Intanto si prepara la tradizionale “missione” di Babbo Natale, che anche quest’anno passerà nelle case dei bambini di Vedano per consegnare personalmente doni e dolcetti, con la collaborazione di uno staff di elfi.

I doni saranno raccolti in Sala Consiliare, a Villa Aliverti venerdì 22 dicembre dalle 19 alle 22, sabato 23 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20 e domenica 24 dalle 9 alle 12.

Babbo Natale e i suoi elfi passeranno a portare i doni a partire dal tardo pomeriggio di domenica 24 dicembre. Qui la locandina con orari e contatti per eventuali informazioni