Audi A4: stile inconfondibile e tecnologia di nuova generazione

Audi, casa automobilistica dall’incredibile fama internazionale, ancora una volta stupisce la folla presentando un modello di stile nettamente superiore alla concorrenza. La nuova Audi A4 infatti si mostra elegante in ogni punto, sia internamente che esternamente, con linee decise e marcate che le conferiscono un tocco aggressivo. L’aspetto su cui Audi ha focalizzato maggiormente la sua attenzione è stato l’impianto high tech, anche alla casa tedesca hanno compreso l’importanza di fornire al pubblico sistemi tech al passo con i tempi, ma questa volta si sono decisamente superati.

Interni rinnovati e pacchetti per tutti i gusti

Internamente eleganza e funzionalità si fondono per dare vita ad un design ispirato, il quale viene ulteriormente risaltato grazie all’illuminazione a luci LED, un must nelle vetture di ultime generazione. Audi ha preparato diversi allestimenti per questa unica vettura, per accedere ad essi è necessario conoscere l’Access Kit, che la casa automobilistica propone come primo passo per entrare in questo fantastico mondo Audi, ecco cosa include:

Volante multifunzione plus in pelle a 3 razze, con airbag full-size e 14 tasti multifunzional

Sistema di ausilio al parcheggio plus (disponibile solo su A5 e Q5)

Audi PreSensebasic (solamente su Q5)

Sistema di informazioni con display a colori da 7” ad alta risoluzione e programma di efficienza integrato (di serie per Audi A4 g-tron e A5 g-tron)

Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente (di serie per le Q5)

Una volta acquistato l’Access Kit potrete scegliere 5 allestimenti per la vostra Audi A4:

Innovative Traveller: con pacchetto assistenza Tour, sistema di navigazione plus con MMI Touch, Audi Connect per 3 anni, Audi virtual cockpit e vantaggio cliente 40% ca.

Innovative Assistant: pacchetto assistenza Tour, proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED e vantaggio cliente 30% ca.

Innovative Explorer: sistema di navigazione plus con MMI Touch, Audi virtual cockpit, Audi Connect per 3 anni, proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED e vantaggio cliente 25% ca.

Innovative Complete: pacchetto assistenza Tour, sistema di navigazione plus con MMI Touch e Audi Connect per 3 anni, Audi virtual cockpit, proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED e vantaggio cliente 35% ca.

Impianti high tech all’ultimo grido

Ai pacchetti elencati sopra possono essere aggiunti una vasta quantità di optional tecnologici in grado di migliorare decisamente l’esperienza di guida. In essi già sono presenti l’Audi Connect ed il virtual cockpit: il primo è il sistema online di Audi con cui è possibile navigare in rete, inviare email o semplicemente controllare le notifiche di Facebook, mentre il secondo sostituisce il quadro strumenti da uno schermo LCD a 13,3 pollici su cui è possibile visualizzare le informazioni che più si desiderano secondo due modalità, infotainment e vista classica. Ad essi si aggiungono l’Audi smartphone interface e i vari sistemi di sicurezza alla guida, che rendono questa vettura sicura ed affidabile. Il marchio Audi non delude mai e anche questa volta ha saputo creare un gioiello dal valore imprescindibile.