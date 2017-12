Auguri di Natale al Museo, con il nuovo rilievo interattivo del Monte San Giorgio

La Fondazione e il Museo dei Fossili di Meride (Ch), invitano tutti ad un incontro pubblico in vista delle imminenti feste di fine anno, che si terrà al Museo martedì 19 dicembre.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle attività e i programmi del museo, ma anche per ammirare il nuovo rilievo interattivo del Monte San Giorgio.

Alla serata pubblica interverranno il presidente della Fondazione svizzera del sito Unesco del Monte San Giorgio Pascal Cattaneo, il direttore del Museo dei fossili Luca Zulliger e Heinz Furrer della Commissione Scientifica Transnazionale.

I presenti potranno assistere alla messa in funzione del nuovo rilievo interattivo e alla fine dell’incontro ci sarà lo scambio di auguri con la tradizionale panettonata.

L’appuntamento è per martedì 19 dicembre, alle 19, nella sede del Museo dei Fossili del Monte San Giorgio a Meride (Ch), in via Peyer 9.