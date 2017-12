Aule troppo fredde: studenti fuori dal Don Milani

Temperatura sotto il minimo consentito. Questa mattina, martedì 5 dicembre, i ragazzi del liceo artistico Don Milani di Vengono si rifiutano di entrare a scuola. « Le nostre classi sono sempre state fredde – spiega una studentessa – ma ieri si è raggiunto un livello inaccettabile. Oggi abbiamo deciso di manifestare contro questa situazione inaccettabile. È arrivato un tecnico che sta misurando la temperatura e ha riscontrato che in due classi su tre i gradi sono al di sotto degli standard».

Anche in questo caso si tratta di un problema legato al dimensionamento dell’impianto di riscaldamento. L’età della macchina e gli spazi dispersivi contribuiscono a creare un ambiente poco accogliente. Di solito, la situazione è peggiore al rientro dal fine settimanale ma poi migliora nel corso dei giorni. Anche oggi, i termosifoni stanno funzionando ma il clima è rimasto freddo: « Da anni denunciamo questa situazione – denuncia una ragazza – in classe abbiamo avuto anche 6 gradi e 4 in palestra dove ci sono anche vetri rotti».

Un centinaio di studenti rimane fuori dall’istituto, in presidio.