Aule fredde, studenti interrompono le lezioni per protesta

Alla seconda ora di lezione gli studenti dell’istituto superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende sono usciti dalle aule e si sono riuniti in assemblea per protestare a causa del freddo.

Secondo gli studenti la temperatura di questa mattina non raggiungeva i 16 gradi e questo li ha spinti ad interrompere le lezioni.

Dopo essersi ritrovati nell’atrio centrale della struttura gli studenti si sono poi riuniti in assemblea per decidere come proseguire la propria rivendicazione.

La dirigente Elisabetta Rossi spiega di non aver condiviso le modalità della protesta ma conferma tutte le criticità sollevate dai ragazzi: «in questa scuola la temperatura è davvero troppo bassa. Si tratta di un problema annoso che si intensifica nei periodi di maggior freddo e nei primi giorni della settimana al rientro dal week end di chiusura».

Secondo la dirigente esiste un problema strutturale di come è costruito il Dalla Chiesa ma anche una gestione non corretta della temperatura: «ho parlato più volte con i responsabili della ditta che si occupa della manutenzione ma non siamo mai riusciti a risolvere il problema: le temperature sono spesso davvero troppo basse».