Aule non a norma: il Gadda Rosselli introduce la rotazione oraria. Ed è rivolta

Studenti e genitori sul piede di guerra all’istituto Gadda Rosselli di Gallarate. Non si tratta di riscaldamento o di spifferi fastidiosi. Il tema dibattuto è la rotazione delle classi che, dal prossimo anno scolastico, porterà novità, anche importanti, nell’organizzazione oraria degli studenti : « Il problema è nato quando ATS Insubria non ci ha concesso la deroga per utilizzare gli spazi del seminterrato – spiega il dirigente Pietro Bosello – Era prevista ma solo per un utilizzo breve e limitato. La nostra scuola, invece, occupa abitualmente quelle aule. Per poter superare il divieto avremmo bisogno della certificazione antincendio che, al momento, non c’è. La Provincia sta lavorando per migliorare lo stabile, abbiamo avuto nel passato recente, interventi di messa a norma e miglioramento per 1,5 milioni di euro. Ma ciò che occorre ora è una nuova spesa importante e non sappiamo come e quando si potrà sostenere».

Davanti al rifiuto di ATS, il dirigente non ha avuto scelta: « Ho portato in collegio docenti prima e in consiglio di istituto poi, una proposta di rotazione delle classi, prevedendo un giorno di pausa alla settimana per gruppi di 10 classi, e il prolungamento fino alle 14 e un giorno alle 16 negli altri giorni della settimana, sabato compreso. Questa articolazione è stata presentata ieri sera in assemblea a tutti i genitori. È stato un confronto aperto, acceso ed educato dove si sono affrontate le questioni, risposto alle domande e chiarito che il rispetto della normativa è imprescindibile».

Il nuovo orario settimanale non è, però, piaciuto a studenti e genitori che vedrebbero rivoluzionata la propria quotidianità: « Non accettiamo che la situazione cambi senza nemmeno provare a risolvere i problemi – commenta una madre – I genitori potrebbero contribuire a risolvere i problemi dell’edificio pur di non veder stravolta la loro vita».

Tra le domande poste anche quella sul numero delle future prime: « Mi è stato chiesto di limitare gli ingressi – commenta Bosello – Ma noi siamo una scuola, offriamo formazione ai ragazzi e non possiamo rifiutare un servizio che il territorio ci chiede. Negli ultimi anni siamo passati da 52 a 60 classi, lo scorso anno ho dovuto mandare via oltre 50 ragazzi. Per poter lasciare l’orario com’è adesso, dovrei attivare solo 5 delle tradizionali 12 prime e farei davvero un disservizio. Senza dimenticare i problemi che si creerebbero ai docenti che perderebbero il posto e non garantirebbero più la continuità didattica».

Nonostante le giustificazioni, studenti e genitori sembrerebbero intenzionati a non cedere facilmente: lunedì mattina, 11 dicembre, è stato indetto uno sciopero, i ragazzi non entreranno in classe. Il condizionale, però, è legato alla novità dell’ultima ora: « Proprio questa mattina – rivela il dirigente – mi ha chiamato la Provincia che ha fissato un incontro per giovedì prossimo. Ho invitato i rappresentanti degli studenti e dei genitori ad accompagnarmi per ascoltare tutti insieme le novità. Se, poi, rimarranno dubbi o criticità, allora i ragazzi potranno manifestare. Il mio invito, dunque, è quello di rinviare ogni manifestazione ».