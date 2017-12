Auto centra un palo e finisce schiacciata

Incidente stradale con successivo crollo a Sesto Calende.

Alle 9:00 di mercoledì 20 dicembre, in via alla Piana, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Nell’urto il palo è poi caduto sulla vettura. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo, collaborato col personale sanitario e rimosso il manufatto.

Le due persone a bordo – un 26enne e una 37enne – sono finite in ospedale in codice giallo (feriti ma non in immediato pericolo di vita).