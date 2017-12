Auto in fiamme a Golasecca

Un veicolo ha preso fuoco a Golasecca intorno alle 17 di domenica 10 dicembre.

L’incidente è avvenuto in via Monte Tabor quando un veicolo in sosta é stato interessato da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa: hanno spento il mezzo e messo in sicurezza l’area.