Auto finisce nel negozio di fiorista

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 6 dicembre a Busto Arsizio.

Dalle prime informazioni un’auto, un’utilitaria, è finita nella vetrina di un negozio di fiorista in via Mazzini in direzione della basilica di San Michele.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo mezzo, più grande, una sorta di suv.

Ancora ignota la dinamica. Nell’incidente c’è un ferito. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, polizia locale e 118 che sta operando con ambulanza e automedica.

Il traffico è rimasto bloccato.

(articolo aggiornato alle ore 13)