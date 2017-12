Auto finisce in un fosso

Poco dopo la 1 e 30 di sabato 2 dicembre, un’auto è finita fuori strada in via F. Martinelli a Bisuschio, terminando la sua corsa in un fosso. Potrebbe essere stato un colpo di sonno a tradire la conducente che se l’è cavata con qualche contusione. Sul posto i carabinieri di Varese, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco.