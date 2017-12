Auto investe tre studenti davanti alla stazione delle Nord

Mattina da dimenticare per tre 18enni, due reagazze ed un ragazzo, davanti alla stazione delle Ferrovie Nord di Varese. Il gruppetto di studenti, infatti, è stato investito da un’auto nel piazzale della stazione poco dopo le 7.

Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Rossa e una dell’Sos Malnate, oltre ad un’automedica per soccorrere i feriti, uno dei quali in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per ricostruire la dinamica.