Auto contro un palo in via Cardinal Schuster

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 18 di questa sera, in via Cardinal Schuster per un incidente stradale. Il conducente di un’autovettura ha pero il controllo del veicolo e dopo aver urtato le barriere di protezione laterali ha impattato e lesionato un palo dell’illuminazione stradale. I Vigili del Fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo, il palo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente. Coinvolto un uomo di 26 anni, trasportato in codice verde all’Ospedale di Gallarate.