(ultimo aggiornamento: sabato 2 dicembre 2017)

Autostrada A8 Milano-Varese: chiusa uscita Gallarate

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22 di lunedì 4 dicembre alle ore 05:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Gallarate, per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo autostradale di Busto Arsizio.

Superstrada 336 da A8 per Malpensa e A4: lavori previsti

Nuyova serie di lavori notturni in superstrada 336, da dicembre 2017 fino ad aprile 2018: è raccomandata la prudenza, perché sono previsti restringimenti in galleria. Qui tutte le info

Superstrada 336: chiusura svincolo terminal 2

Nelle notti tra lunedì 27 novembre e venerdì 1 dicembre si aggiunge anche la chiusura dello svincolo Terminal 2. Qui le info specifiche