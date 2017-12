Autostrade, pedaggi più cari dal 1° gennaio

Dal prossimo 1° gennaio 2018 entrano in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale.

Gli adeguamenti, previsti dal ministero dei Trasporti, alzano in media i costi per gli automobilisti del +2,74%, mentre lo scorso anno la crescita era appena dello 0,77%.

Questi i rincari che riguardano la Lombardia e le zone più “battute” dai varesini: Autostrade per l’Italia S.p.A. 1,51%; Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 13,91%; Bre. be. mi. 4,69%; TEEM 2,70%; Pedemontana Lombarda 1,70% (nella tratta Gazzada Schianno – Vedano il costo per le auto sarà ora di 1,05 centesimi invece che 1,03; nel percorso tra la A8 e la A9 si pagherà invece 3,18 euro invece di 3,13 euro).

L’aumento più elevato lo si registra sulla tratta Aosta Ovest-Morgex: la tariffa sarà +52,69% (quasi 3 euro in più), ma va detto che su quella tratta non ci sono stati rincari dal 2014 ad oggi.

Sulla tratta Torino-Milano il pedaggio invece cresce dell’8,34% (+4,6% nel 2016) e del +13,91 sulla Milano Serravalle.

Torino e Milano sono le città più colpite dagli aumenti.

In particolare sono interessate dall’aggiornamento ventitré Concessionarie autostradali oltre alle tre (T.E.E.M, Pedemontana Lombarda e Bre.Be.Mi.) il cui concedente è la Concessioni Autostrade Lombarde (CAL) S.p.A.