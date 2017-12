Avis Medio Varesotto presenta i suoi traguardi

Questa sera, lunedì 11 dicembre, dalle 17.30, nell’Aula Michelangelo dell’Ospedale di Circolo, si svolgerà un incontro tra i dirigenti ed i volontari di Avis Sovracomunale Medio Varesotto, la Direzione dell’ASST dei Sette Laghi ed i responsabili del Servizio Trasfusionale.

Avis Sovracomunale Medio Varesotto riunisce 23 Avis della nostra Provincia e una di Como, con oltre 8000 donatori periodici che assicurano più di 13.000 unità di emocomponenti all’anno a garanzia di una adeguata e sicura terapia trasfusionale per tutti i pazienti dei nostri Ospedali.

L’occasione sarà utile per presentare gli importanti traguardi raggiunti, tra cui la Certificazione ISO9001 per la chiamata programmata per donazione e l’accoglienza dei donatori e i progetti che verranno realizzati il prossimo anno, durante il quale Avis Sovracomunale Medio Varesotto festeggerà anche 20 anni di attività: incremento delle donazioni di plasma, promozione della donazione di cordone ombelicale, rinforzo della chiamata e del Punto Accoglienza Avis presso il Servizio Trasfusionale, realizzazione di pubblicazioni per l’anniversario.

“Avis Sovracomunale Medio Varesotto sta per compiere vent’anni: auguri AVIS e grazie di cuore a tutti i donatori! – tiene a commentare il DG Callisto Bravi – Un grazie, in particolare, lo voglio rivolgere ai volontari AVIS: la certificazione ISO9001 appena ottenuta non è che una conferma della professionalità con cui prestate la vostra opera. Siete una risorsa preziosa, per la vostra associazione, per i donatori e per la nostra Azienda!”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati sin qui raggiunti “validati” anche dalla raggiunta Certificazione ISO9001, a dimostrazione del costante impegno profuso in sinergia con l’ASST dei Sette Laghi – sottolinea il presidente Aldo Cardani – e che valorizza il silenzioso, ma insostituibile, contributo quotidiano fornito dai nostri donatori volontari, periodici, non remunerati ed associati e dai volontari del Punto Accoglienza Avis.”