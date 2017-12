Babbo Natale arriverà in elicottero

Sabato 23 dicembre 2017 alle ore 14.30, si terrà la “Festa di Solidarietà” a supporto della giovani svantaggiati organizzato presso il distaccamento Vigili del Fuoco di Busto

Arsizio/Gallarate.

L’iniziativa in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Vigil del Fuoco di Varese, giunta alla XXIX edizione, ha infatti come scopo la distribuzione di diverse centinaia di pacchi dono contenenti generi alimentari e centinaia di giocattoli e altri regali natalizi destinati a bambini e ragazzi in difficoltà, i quali a loro volta sono stati selezionati per l’evento dalle principali e più qualificate associazioni di volontariato a supporto di giovani diversamente abili operanti sul territorio provinciale, che hanno aderito all’iniziativa.

Come ogni anno non mancherà l’arrivo di Babbo Natale, che arriverà dopo tanti anni con elicottero nucleo vvf di Malpensa aiutato dal gruppo specializzato SAF del Comando Provinciale VV.F. Con il suo carico di doni arriverà sull’autoscala dei Vigili del Fuoco con una manovra dimostrativa di particolare effetto. Seguirà la manovra della famosa squadra storica con esibizione dei “mini pompieri”, una unità scelta di tanti ragazzini. Il famoso percorso dell’Accademia dei Mini Pompieri sarà poi a disposizione per tutti i piccoli presenti che vorranno testare le proprie capacità ottenendo il diploma ufficiale di “mini pompiere”.

Già confermata la presenza delle autorità locali e nazionali. Le varie edizioni hanno visto un crescendo continuo di partecipanti, soprattutto di bambini diversamente abili. Quest’anno la manifestazione conterà anche la presenza di alcune nuove associazioni di supporto a bambini portatori di handicap che hanno chiesto di poter essere presenti per diventare anche loro “mini pompieri”. Inoltre, sarà allestita l’Accademia dei Mini Pompieri con tutti gli attrezzi del percorso di formazione per la cultura sulla

sicurezza.

«In aggiunta come già promosso lo scorso anno la manifestazione di sabato vedrà la conferma di una iniziativa dedicata alle popolazioni delle aree terremotate chiamata ‘Missione terremoto – il triangolo della solidarietà’. “I vigili del fuoco sanno bene che il ‘fuoco’ si accende se ci sono tre elementi fondamentali: un combustibile, una miccia e un comburente. Ancora questo anno con la collaborazione del Rotary International “Malpensa (presente il presidente dott Giovanni Arosio) e l’associazione Noi del Tosi (presente la presidente dott.sa Vanna Colombo Bolla) partiremo verso Fermo per un carico di aiuti alle popolazione che ancora oggi soffrono per il disagio del terremoto» spiega il Presidente dell’Ass. Provinciale dei Vigili del Fuoco, Riccardo Comerio.

Infine una dedica alla Lega Italiana Tumori di Varese e al suo presidente Franco Mazzucchelli con il quale l’ANVVF ha instaurato un rapporto di collaborazione per supportare economicamente le sue attività di ricerca: un primo contributo sarà consegnato proprio durante la manifestazione di sabato.

«Dopo 29 anni di attività – conclude Riccardo Comerio – il gruppo associativo composto da circa 500 volontari tutti vigili del fuoco in congedo e con il supporto costante del Comando Provinciale VV.F di Varese a partire da suo primo dirigente generale dott. Ing. Antonio Albanese che farà gli onori di casa essendo anche ad una delle sue prime apparizioni pubbliche in quanto da pochi mesi nuovo Comandante provinciale di Varese e di tutti i funzionari e ufficiali del comando stesso, si trova a vivere un nuovo inizio, con rinnovata passione, determinazione ed entusiasmo come ha sempre fatto».