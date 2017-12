Bagno minimal di design per lasciar andare la fantasia

Non è solo una delle stanze più utilizzate della casa, ma anche uno degli ambienti domestici per cui i nostri ospiti ci giudicheranno. Come la cucina, è un vero e proprio biglietto da visita che dice molto (se non troppo) sul nostro stile, le nostre abitudini e il nostro gusto nell’arredamento. Stiamo parlando del bagno, ovvero il luogo della nostra casa dove è più difficile mantenere l’equilibrio tra estetica e funzionalità.

Per non sacrificare né l’una né l’altra, anche in un bagno di design dallo stile minimale, seguite i nostri semplici consigli. Oltre che massimizzare il piacere dell’occhio, la disposizione più funzionale di arredi e accessori potrà farvi guadagnare anche qualche minuto quando la mattina vi preparate per andare al lavoro.

Sbizzarrirsi con le Piastrelle

Chi ha un casa in arredamento minimal o moderno, avrà sicuramente operato un’accurata selezione di ogni dettaglio. Nulla può essere fuori posto con questi stile, poiché ogni trasgressione alle linee pulite è subito evidente.

Per spezzare la monotonia dello stile minimal, è possibile sbizzarrirsi sulle piastrelle del bagno, anche per quanto riguarda i colori. Le piastrelle in stile optical o mosaico possono dare quel tocco di originalità e colore che sentivate mancare negli altri ambienti. Negli ultimi tempi è molto in voga lo stile patchwork: piastrelle della stessa tonalità ma non omogenee nelle fantasia. Ideali sia da muro che da pavimento.

La vasca da bagno dei vostri sogni

Il sogno di chi ha un bagno piccolo è sempre stato quello di avere la vasca da bagno. Chi invece ha la fortuna di avere abbastanza spazio da avere una vasca da bagno incassata vorrebbe averne ancora di più ed aggiungere una vasca da bagno con i piedini. Questa soluzione è tornata di moda, ma rischia di fare a pugni con il vostro bagno minimal. Per non sbagliare e arredare il bagno in vero stile moderno, vi consigliamo di dare un occhio alle vasche da bagno freestanding. Insieme al comfort e all’eleganza d’altri tempi di una vasca con piedini potrete infatti contare sulle linee moderne e sofisticate di un design ricercato o, addirittura, stravagante. E non dovrete preoccuparvi di trasgredire i dettami dello stile minimal, scelta quasi obbligata per chi si chiede come arredare casa in stile moderno.

Arredi sospesi

Sempre per rimanere fedeli all’imperativo delle linee essenziali, per quanto riguarda il piano lavabo, possiamo orientarci su una soluzione sospesa con mobile integrato, oppure orientarci verso diverse mensole sovrapposte per sfruttare in maniera accattivante le asimmetrie. Per i mobili che utilizziamo per appoggiare le cose da tutti i giorni, come per i supporti da asciugamano, possiamo invece orientarci su soluzioni in metallo, anche con la sola struttura, senza coperture o mensole. Ovviamente vale la regola del “less is more”.