Il bambin Gesù trova il suo posto nel presepe sommerso

Come da tradizione, è stato posato il Gesù bambino nel presepe sommerso di Lavena Ponte Tresa.

La cerimonia è avvenuta nella serata del 24, dopo la messa in cui la statuina è stata benedetta.

La posa della statua benedetta davanti ai fedeli della parrocchia, come vent’anni a questa parte, è stata possibile grazie al gruppo sub dei pescatori del Ceresio.

Successivamente tutti insieme si sono riuniti nel salone dell’oratorio per festeggiare con un buon bicchiere di vino brulé o di cioccolata calda e del panettone e pandoro per i più golosi.

Nelle foto il presepe al completo e i sub che vi si sono immersi per posare il bambino Gesù.