Bambino di sei anni cade dalla seggiovia

Brutta disavventura ieri a Torgnon, Valtournanche, per un bambino di sei anni di Busto Arsizio.

Il piccolo stava risalendo su una seggiovia dell’impianto sciistico aostano quando, per cause in fase di accertamento, è caduto da un’altezza di circa 4 metri.

Il bambino è stato trasportato con l’elisoccorso prima all’ospedale di Aosta, poi al Santa Margherita di Torino, grave ma cosciente. Come riporta l’edizione torinese de “La Repubblica”, ha riportato la frattura del bacino e del femore e verrà operato nelle prossime ore.