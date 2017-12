Banco Bpm da favola: Brescia battuta alle “Manara”

Vittoria storica per la Pallanuoto Banco BPM: davanti a un pubblico record (circa 900 spettatori) alle piscine “Manara” di Busto, la squadra di Baldineti ha battuto per la prima volta Brescia, raggiungendola in classifica e interrompendo l’imbattibilità degli ospiti.

La Sport Management ha anche ottenuto il settimo successo consecutivo in campionato (unico stop a Recco) avanzando ulteriormente la propria candidatura per diventare la sfidante della corazzata ligure. A Busto, pur senza capitan Gallo, i Mastini hanno disputato la partita perfetta: insuperabile il portiere Lazovic (nella foto), ottimo il collettivo sia in fase difensiva sia in attacco.

La Banco Bpm ha costruito il successo nella prima metà di gara. Petkovic ha sbloccato il risultato dopo 6′, unica rete del primo quarto di partita. Poi il break: reti di Drasovic e Di Somma per il 3-0, Presciutti accorcia le distanze ma Valentino chiude i conti di metà gara sul 4-1.

Dopo il cambio vasca arriva il 4-2, e il punteggio per i bustocchi non cresce a causa di due pali e una traversa, circostanze che danno fiducia a Brescia con Jankovic che sigla il 4-3 nel cuore dell’ultima frazione. Non basta però per la rimonta: la Sport Management controlla ed esce in trionfo davanti al proprio pubblico. Ora appuntamento al 2018: il giorno dell’epifania ci sarà la trasferta a Trieste.

«Abbiamo fatto una grande difesa – spiega coach Baldineti – e per una squadra come la nostra, molto votata all’attacco, significa che c’è stato un grande sacrificio da parte di tutti ed è quello che volevamo. Dedico questa vittoria al nostro presidente Sergio Tosi perché lui è il nostro primo tifoso ed era da tanti anni che aspettava questa vittoria e questo regalo di Natale».