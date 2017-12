Banco Bpm in gran forma, a Posillipo mette la sesta

Continua il cammino a ritmi alti della Banco Bpm nel campionato di A1 di pallanuoto maschile. Sesta vittoria consecutiva per Busto che consolida la terza posizione in classifica con il netto 11-4 rifilato in trasferta alla CN Posillipo.

Alla celebre piscina “Scandone” la squadra di Baldineti è fin da subito protagonista del match: il 4-0 di parziale nel primo tempo è una sentenza, con Fondelli mattatore con due reti. La Sport Management, che non ha schierato il grande ex Gallo (ko per la polmonite) sostituito da Panerai, ha poi controllato la gara senza prendere particolari rischi (2-7 al cambio vasca) e incamerato i tre punti che permettono ai Mastini di tallonare le capolista Recco e Brescia.

Proprio la Leonessa sarà la prossima avversaria dei bustocchi in un derby lombardo che si annuncia rovente (sabato 23) nell’acqua delle “Manara”. «La vittoria con il Posillipo è di buon auspicio in vista della partita con Brescia – spiega Baldineti dopo la vittoria a Napoli – Dopo un primo tempo in completo controllo abbiamo solo dovuto amministrare la partita. Forse abbiamo perso un po’ di smalto nei successivi tre tempi, perché queste in queste partite non si riesce a tenere sempre alta la concentrazione. È però molto positivo aver subìto pochi gol, era la cosa che mi interessava di più».

CN Posillipo – Banco Bpm SM Busto 4-11 (0-4; 2-3; 1-2; 1-2)

Posillipo: Sudomlyak, Cuccovillo, Ramirez 1, Foglio, Mattiello 2, Ricci, Iodice, Rossi 1, Briganti, Marziali, Plumpton, Saccoia, Negri. All.: Brancaccio.

Sport Management: Lazovic, Di Somma, Blary 1, Figlioli 2, Fondelli 3, Petkovic, Drasovic, Panerai, Mirarchi 1, Luongo 1, Baraldi 1, Valentino 2, Nicosia. All.: Baldineti.

Arbitri: Pinato; Zedda.

Note: Spettatori: 150 circa. Superiorità numeriche: CN Posillipo 2/7, Banco Bpm Sport Management 5/10. Nessuno uscito per limite di falli.