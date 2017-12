Banco Bpm, la strada per la finale passa da Marsiglia

Sarà il CN Marsiglia l’avversaria della Banco Bpm Sport Management nella semifinale di Len Euro Cup, la seconda competizione per club della pallanuoto continentale che ha definito nel fine settimana il quartetto delle pretendenti al trono.

Sfida affascinante quella che vede opposti i Mastini di Busto Arsizio con la formazione francese: i transalpini sono allenati da un tecnico italiano, Paolo Manara, e hanno eliminato nei quarti i croati dello Jadran Spalato e sono i campioni nazionali in carica.

Il calendario di Len Euro Cup prevede che la partita d’andata si giochi in Francia il prossimo 24 gennaio mentre per il ritorno bisognerà attendere oltre un mese: la gara è in programma il 28 febbraio alle piscine “Manara”.

La vincente tra Busto e Marsiglia dovrà certamente vedersela con un’avversaria ungherese; l’altra semifinale infatti metterà di fronte i campioni uscenti del Ferencvaros di Budapest e il Miskolc.

«Il Marsiglia è una buon squadra e non sarà facile superarla – è il commento a caldo di coach Marco Baldineti – Hanno già creato problemi in Champions all’Osc Budapest e battuto lo Jadran Spalato nei quarti di Euro Cup con due vittorie in due incontri. Hanno un ottimo allenatore come Paolo Malara e per noi sarà certamente una sfida molto dura». La Banco Bpm però, nei quarti, ha eliminato con un ottimo piglio la Stella Rossa di Belgrado: la sfida ai marsigliesi è già iniziata.