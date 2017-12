Banco Bpm in Sicilia per sfidare Siracusa

Importante trasferta per la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che domani, sabato 2 dicembre, alle ore 15.00 sarà di scena nella vasca dei siciliani del CC Ortigia Siracusa, nella sfida valida per la settima giornata d’andata del campionato di serie A1 maschile.

Per l’occasione la formazione bustocca (atterrata oggi a Catania) ritroverà anche un “Mastino per sempre” come Marko Jelača, atleta che fino alla scorsa stagione aveva indossato la calottina della squadra guidata da mister Marco Baldineti (la stella con il suo nome è tra quelle presenti all’interno delle Piscine Manara di Busto Arsizio).

Non sarà una partita facile per Valentino Gallo (ex del match) e compagni che si troveranno a giocare in una piscina all’aperto e che dovranno anche fare i conti con l’assenza del difensore serbo Radomir Drasovic rimasto a Busto Arsizio a causa di un virus influenzale. Domani gli arbitri della partita saranno i signori Daniele Bianco e Alberto Rovida mentre il delegato Fin sarà il signor Claudio Sebastiano Marchisello.

«Partita insidiosa – commenta il tecnico dei Mastini Marco Baldineti – anche perché giocare all’aperto porta sempre dei problemi di respirazione e abbiamo da dover fare i conti con questa variabile in più. Il CC Ortigia si è rinforzata molto è una buona squadra con il nostro ex Marko Jelača e quindi sarà una partita bella e difficile. Abbiamo avuto una settimana brutta con influenze e anche questa settimana speravo di poter avere tutti quanti e addirittura saremo senza Drasovic. Puntiamo comunque di recuperare tutti per lunedì e vincere questa partita di domani che per noi è una gara molto importante, per poi battere la Canottieri mercoledì e portarci poi alla coppa per il passaggio del turno».

Sarà un dicembre decisamente fitto d’impegni quello dei mastini a partire già dalla settimana prossima con la sfida di campionato di mercoledì contro il CC Napoli che sarà seguita dall’importante match di ritorno dei quarti di finale di Len Euro Cup, con Baldineti e i suoi ragazzi che ospiteranno la Stella Rossa Belgrado.

Una partita da non perdere e che potrebbe valere l’accesso alle semifinali europee per i bustocchi forti del successo esterno per 10-5 nel match d’andata. Per l’occasione arriveranno tifosi dagli impianti Sport Management di Mantova, Verona e Brescia, in una Piscina Manara che si preannuncia già verso il tutto esaurito (per info e prevendite: promo@sportmanagement.it).

Sarà possibile acquistare i biglietti in promozione già dalla gara del 6 dicembre contro il CC Napoli. Il 16 dicembre altra trasferta di campionato contro il CC Posillipo, poi l’ultima gara del 2017 che si chiuderà con il big match contro l’AN Brescia.