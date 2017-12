Bandits – Chiavenna, in palio punti importanti

Ci sono tre punti molto pesanti in palio, questa sera (giovedì 14, ore 20.30) sulla pista del PalAlbani di Varese. Quelli che i Bandits di coach Cacciatore contendono al Chiavenna in uno dei derby lombardi di Italian Hockey League (anche piuttosto sentito) e che possono ridare ai gialloneri un po’ di sprint in questo finale di regular season.

Varese, tornata al successo una settimana fa a Feltre dopo otto KO, è stata battuta in casa anche domenica dall’Ora (0-3) e non si può permettere un passo falso interno contro un’avversaria che la segue in classifica. Attenzione però ai verdeblu, che hanno faticato molto nella prima parte di stagione ma poi si sono mossi e hanno conquistato in tutto 12 punti e tornando – per la matematica – in corsa anche per l’ottava posizione occupata dai Bandits.

Il turno di campionato è il quart’ultimo ed è una classica giornata “spezzatino” iniziata ieri sera (mercoledì) con il prevedibile successo del Pergine a Feltre (2-6) e prolungata fino a mercoledì 20 quando si disputerà Como-Milano. I lariani, con l’Alleghe, sono i diretti rivali di Teruggia e compagni per l’ottavo posto e hanno una partita da recuperare. Anche per questo, fare punti con il Chiavenna è un imperativo; per il match sono designati i signori Lottaroli e Mischiatti, diretta su Radio Village Network.