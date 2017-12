Bandits in crisi, via libera anche al Chiavenna

Sembra irreversibile la crisi di risultati dei Bandits Varese che non sfruttano neppure il turno interno contro il Chiavenna – penultimo in classifica – e perdono così una delle ultime possibilità di fare punti in regular season.

3-1 il risultato a favore dei verdeblu, che espugnano con merito il PalAlbani lasciando ancora una volta a bocca asciutta la squadra di Cacciatore, autrice di un girone di ritorno davvero tremendo in termini di risultati.

Poco incisivi in attacco, troppo penalizzati nel corso del match: il refrain per i Bandits è quasi sempre lo stesso (basti guardare il dato dei tiri effettuati: a gara aperta gli ospiti ci hanno provato molto più spesso…) e anche questa volta non ha portato frutti.

Due le reti chiavennasche nel primo terzo di gara: Gallegioni a metà periodo, Holzknecht poco prima della sirena e poche occasioni varesine davanti alla porta di Rivoira. Nella frazione centrale, al posto dell’attesa reazione giallonera, ecco i “soliti” minuti di penalità e la rete dello 0-3 firmata da Zani a metà percorso.

Il secondo intervallo ha dato una scossa ai Bandits, con Privitera bravo a segnare dopo pochi secondi dall’inizio del terzo periodo in situazione di superiorità. Varese ha avuto il tempo (quasi 20′) per trovare il miracolo ma non le capacità anche a causa delle cinque penalità subite. E ora la mancanza di risultati è sempre più preoccupante.