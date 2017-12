Bandits, due partite per cercare il rilancio

O la va o la spacca: il fine settimana dell’Immacolata è diventato cruciale per i Bandits, senza vittorie da otto partite ma ancora in ballo per un posto tra le prime otto della classifica.

La formazione di John Cacciatore è attesa da due gare in tre giorni: venerdì 8 (18,15) i gialloneri faranno visita al Feltre mentre domenica 10 (19,30) ospiteranno l’Auer-Ora in via Albani.

Il primo impegno vede il Varese in casa del fanalino di coda: i veneti (occhio al giovane Dall’Agnol, 7 gol in IHL) hanno fino a qui soltanto 4 punti e rappresentano l’avversaria meno forte del lotto. Ovviamente, però, i Bandits in questo momento non possono permettersi di sottovalutare alcun avversario, tanto più che nello stesso turno saranno di fronte Como e Alleghe, le due formazioni che contendono l’ottava piazza a Teruggia e soci.

Tornare da Feltre con i tre punti significherebbe anche affrontare le “rane” dell’Ora con un rinnovato bagaglio di fiducia. Gli altoatesini sono formazione storicamente d’alta quota per questo campionato e pur con un rendimento un po’ altalenante occupano ora la quinta piazza. Va anche detto che l’Ora giocherà venerdì il big match contro la capolista Milano: tutto da valutare l’umore che avranno Zelger e soci in seguito alla sfida ai rossoblu.

La gara di Feltre sarà arbitrata dai signori Pianezze e Pinié mentre Ceschini e Lazzeri dirigeranno il match di domenica. Entrambe le partite saranno trasmesse da Radio Village Network.