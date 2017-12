Bandits, reti e vittoria. Alleghe al tappeto

L’Alleghe porta bene ai Bandits Varese che tornano al successo sul ghiaccio amico nella penultima giornata della stagione regolare di Italian Hockey League.

La formazione di John Cacciatore, priva di Francesco Borghi (dito fratturato), batte 5-4 gli agordini bissando il recente vittoria di Coppa Italia e conquistando il nono posto in classifica in vista del relegation round, la seconda fase del torneo nella quale saranno in palio ancora dei lasciapassare per i playoff. Impossibile invece puntare all’ottava piazza, blindata dal Como che ha vinto come da pronostico a Feltre, con un largo 1-6.

Al PalAlbani il Varese ha ritrovato anche la via della rete, dato positivo per i gialloneri: cinque le marcature con cinque uomini differenti. Danze aperte da Sorrenti in un primo terzo ricco di botta e risposta, con i Bandits avanti per due volte (secondo gol di Odoni) e Alleghe bravo a pareggiare in entrambe le occasioni (Soraperra e De Val).

Gli ospiti hanno trovato il sorpasso in avvio di seconda frazione, con Veggiato, unica rete della serata in superiorità numerica. Ma al 33′ il Varese ha trovato il gol forse più importante per l’inerzia della gara: con Erik Mazzacane in panca puniti (e dopo la penalità partita al biancorosso Lorenzini) Rigoni ha trovato il 3-3 su assist di Teruggia. E prima della seconda pausa Andreoni ha messo il suo nome nel tabellino marcatori.

Lo stesso attaccante giallonero, al rientro sul ghiaccio, ha “reso” l’assist a Privitera autore del momentaneo 5-3. L’Alleghe però ha accorciato al minuto 46 (seconda rete di De Val) ma non è riuscito ad andare oltre il 5-4 anche perché i Bandits sono stati bravi a non chiudersi in difesa e hanno provato a propria volta la stoccata decisiva. Coach Eskola infine ha tolto il portiere Zanardi senza però trovare il pareggio con l’uomo di movimento in più. Sabato 30 i gialloneri saranno ad Appiano contro la seconda forza del torneo.

Bandits Varese – Alleghe Hockey 5-4 (2-2; 2-1; 1-1)

Marcatori: 4.24 Sorrenti (V – E. Mazzacane), 8.18 Soraperra (A – Veggiato), 13.59 Odoni (V – Barban, Teruggia), 15.29 De Val (A – Martini); 23.21 Veggiato (A – Ganz, De Val), 33.14 Rigoni (V – Teruggia), 38.08 Andreoni (V – Privitera, Rigoni); 40.31 Privitera (V – Andreoni), 46.20 De Val (A).

Varese: Bertin (Broggi); R. Mandelli, Cortenova, Rigoni, Papalillo, Barban, E. Mazzacane; Andreoni, Teruggia, Privitera, Di Vincenzo, M. Mazzacane, Sorrenti, Odoni, Rizzo, Pirro, Merzario, Principi, P. Borghi.