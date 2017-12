Bandits, ultima chiamata per sperare nei playoff

La sconfitta subita a Pergine nella sera dell’antivigilia di Natale, unita alla contemporanea vittoria del Como ai danni del Caldaro, ha quasi azzerato le speranze dei Bandits Varese di conquistare l’ottava posizione al termine della regular season di Italian Hockey League. Un posto mantenuto a lungo ma perso a causa di un orrendo girone di ritorno in cui i gialloneri hanno vinto solo contro il Feltre, fanalino di coda.

Questa sera – mercoledì 27 – la squadra di Cacciatore ha comunque la possibilità di muovere la classifica: al PalAlbani arriva l’Alleghe, formazione che ha conteso la posizione ai Bandits per tutto il torneo salvo farsi scavalcare a propria volta dal Como, classico “terzo che gode” tra i due litiganti.

Le Civette, autrici di una stagione deludente, hanno un punto in meno del Varese (18 a 17) e sono state battute da Andreoni e compagni nel recente match (partita unica) di Coppa Italia. In quell’occasione però gli agordini sono arrivati in via Albani con una formazione abbastanza rimaneggiata e in quest’occasione cercheranno di tornare a casa con tre punti che, per lo meno, varrebbero il sorpasso ai gialloneri. Tre punti che però sono anche l’ultima possibilità per il Varese di tenere viva la corsa all’ottava posizione, anche se il Como dovrà affrontare il “turno jolly” con il Feltre e potrebbe chiudere i conti.

Varese-Alleghe si gioca a partire dalle ore 20, con direzione affidata ai signori Lottaroli e Volcan. Diretta su Radio Village Network.