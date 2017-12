Bando sport e periferie, Castellanza prova a portare a casa 400 mila euro

L’Amministrazione comunale di Castellanza partecipa al bando Sport e Periferie messo a disposizione dal CONI lo scorso 8 Novembre allo scopo di migliorare l’offerta delle strutture sportive nelle periferie delle grandi città.

Grazie al lavoro congiunto dell’ufficio Sport ed ufficio Tecnico è stata messa a punto la richiesta di finanziamenti riguardanti i due campi di calcio principali, il Comunale G. Provasi e quello in sintetico “La Madonnina” in Via Bellini per un importo complessivo di circa 400,000 euro.

Nel campo “La Madonnina” sito in via Bellini, utilizzato per il gioco del calcio a 11 ed omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti fino alla categoria “Eccellenza”, l’intervento del valore di 195.000 euro consiste nella costruzione di un nuovo fabbricato destinato a supporto dell’attività sportiva con la realizzazione di servizi igienici per il pubblico, punto ristoro e biglietteria con conseguente allargamento della recinzione esistente.

Inoltre si propone la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade più performanti (LED).

L’intervento è volto a riqualificare la struttura al fine di renderla maggiormente fruibile ed accogliente sia per gli atleti che per i loro accompagnatori. In particolare la costruzione dell’area ristoro intende favorire i processi di aggregazione delle fasce più a rischio di emarginazione sociale.

Lavori di manutenzione straordinaria sono invece previsti per un importo di 210.000 euro per lo stadio “Giovanni Provasi” sito in via Diaz, consistenti nel rifacimento parziale del muro di recinzione pericolante su un lato e crollato su un altro lato, a salvaguardia sia della sicurezza della struttura sportiva sia dei cittadini che accedono allo stadio; è prevista inoltre la manutenzione e verniciatura dei pali di illuminazione del campo sportivo e la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade più performanti (LED) degli stessi pali di illuminazione.

Gli interventi previsti, se troveranno il consenso da parte del CONI, saranno gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’attuale gestore degli impianti sportivi, la società Castellanzese.

La partecipazione a questo bando è stata fortemente voluta sia dal sindaco Mirella Cerini sia dal consigliere con delega allo sport Luigi Croci allo scopo di reperire risorse per offrire ad atleti, accompagnatori e famiglie strutture più sicure, più efficienti e con i servizi necessari per renderle maggiormente fruibili.