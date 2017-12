Bassa adesione allo sciopero da parte dei medici ospedalieri

È stata bassa l’adesione allo sciopero da parte dei medici ospedalieri che era stato programmato da tutte le sigle sindacali per oggi.

Nell’asst Sette Laghi l’attività è stata regolare nel 95% degli ambulatori e anche tra gli anestesisti, storicamente la sigla più pronta a raccogliere l’invito sindacale, non si sono registrate assenze. Si parla di qualche intervento saltato e riprogrammato.

Situazione analoga nell’Asst Valle Olona: all’ospedale di Busto non si è registrato alcun problema mentre l’adesione allo sciopero di qualche anestesista ha fatto riprogrammare un paio di operazioni in programma.

La protesta di oggi era indirizzata alla politica nazionale e regionale di tagli continui al comparto sanitario con particolare effetti negli ospedali.

Solidale con il disagio della categoria si è detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera: « Come Regioni viviamo le stesse frustrazioni e difficolta’ che vivono i medici di non riuscire ad avere le risorse necessarie per sostenere il rinnovo dei contratti e soprattutto per l’assunzione di personale. Quindi oggi siamo solidali con i medici e chiediamo al Governo nazionale di investire maggiormente in Sanità, e valorizzare le Regioni virtuose come la nostra, dando la possibilità di utilizzare in modo più autonomo e flessibile le nostre risorse».