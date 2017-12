Bcc: oltre 40mila euro alle realtà che danno valore al territorio

Il giusto tributo al territorio. A quelle realtà che sanno dare un valore aggiunto. Le note del corpo musicale Santa Cecilia hanno accompagnato quello che è un appuntamento tradizionale per Busto Garolfo: il concerto di Natale con la consegna delle beneficenze della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Sabato 23 dicembre, in un auditorium Don Besana letteralmente gremito di pubblico, la Bcc ha rinnovato il suo legame con il territorio, in particolare con la comunità che l’ha vista nascere 120 anni fa e crescere.

Oltre 40mila euro sono stati consegnati a dieci realtà no profit di Busto Garolfo che si sono distinte per la loro azione in campo sociale, educativo, culturale e sportivo. In più, è stato riconfermato il sostegno al progetto Solidarietà per il Lavoro che è promosso dai Servizi sociali del Comune con le Acli bustesi e la Caritas.

«Chiudiamo nel modo più bello i festeggiamenti per i 120 di fondazione della nostra Bcc andando a riconfermare quella costante vicinanza al territorio che ha caratterizzato l’azione della banca», ha detto il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi.

«I concetti di cooperazione e mutualismo che sono alla base del Credito Cooperativo sono più vivi che mai, anche oggi che ci troviamo alla vigilia di un passaggio epocale per la nostra Bcc: l’adesione al gruppo bancario Cooperativo di Iccrea. Ci siamo preparati a questo momento con grande responsabilità per farci trovare pronti con un istituto solido e forte che non smetterà di far sentire la propria vicinanza al territorio».

Le beneficenze sono state consegnate al sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi per dare nuovo impulso al progetto Solidarietà per il Lavoro; un progetto che mira a creare occasione di occupazione temporanea per quanti hanno perso il lavoro.

Le associazioni e gli enti no profit, hanno ricevuto il contributo della Bcc sono state: il gruppo volontario di Protezione Civile che oltre ad un’attività costante di monitoraggio sul territorio, fa anche un’azione di educazione e prevenzione nelle scuole cittadine; l’associazione Akuna Matata che ha come finalità la promozione umana nell’ambito dell’educazione ai minori; l’associazione GPU – Genitori per la Promozione Umana, gruppo che opera al fianco dei ragazzi con disabilità; alla corale parrocchiale Santa Cecilia che anima momenti religiosi e civili; il CSG – Centro Sportivo Giovanile – che promuove l’attività sportiva in ambito oratoriano; alla banda Santa Cecilia che ha messo al centro della propria attività l’educazione musicale ed è stato protagonista anche delle due date del concerto di Natale; l’associazione sportiva La Rete che promuove l’integrazione attraverso lo sport; la sezione di Busto Garolfo della Croce Azzurra Ticinia che aiuta le persone con disabilità e gli anziani nei trasferimenti verso i centri di cura; l’oratorio Sacro Cuore e la comunità parrocchiale di Busto Garolfo. Da tutti è arrivato il sentito ringraziamento nei confronti della Bcc per il prezioso contributo ricevuto.