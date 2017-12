Bella per Natale

Cene o pranzi natalizi, la questione è sempre la stessa: cosa indosserò?

Tranquille, anche quest’anno arrivano alcuni miei suggerimenti direttamente dal Centro Lugano Sud!

Dicembre significa Natale, Natale significa feste, feste significa amici e parenti da ogni dove! Le feste natalizie possono rivelarsi uno stress se non si è in grado di gestire il tutto con una buona dose di “humor” e spirito positivo. Ovviamente per farlo come prima cosa serve il look giusto

Il rosso è sempre consigliato, ma non deve necessariamente essere la vostra prima scelta. Scegliere un’altro colore può rendere il vostro outfit unico e originale andando a differenziarvi dagli altri. Dal completo sartoriale all’abito midi, la scelta del vostro look va pensato soprattutto in base all’occasione.

Per questo Natale, grazie anche all’aiuto dei negozi al Centro Lugano Sud, ho pensato a quattro look su cui puntare a seconda del vostro gusto personale e all’occasione a cui parteciperete.

A voi la scelta.

Se la parola d’ordine per il dress code è “eleganza”, allora il mio consiglio è quello di puntare su un abito di stile bon ton. Sceglietene uno raffinato che non sia troppo corto e accostatelo con un paio di décolleté per slanciare la vostra figura. Se vi aspettano lunghe ore sedute a tavola sarà la scelta migliore!

Un tubino di un blu acceso con disegni anni 60 e accessori in stile vintage. La cena di Natale è un’ottima occasione per sfoggiare un look raffinato e femminile, proprio come questo proposto dal negozio Orsay.

Se per voi la cena di Natale è un momento importante, perché magari ospiti a casa della famiglia del vostro fidanzato, dove essere impeccabili ma al tempo stesso non eccedere è fondamentale; questi outfit potrebbero fare al caso vostro.

Ovviamente non tutte hanno voglia di mettersi in tiro in occasione del Natale. Tante preferiscono piuttosto vestirsi in modo semplice e caldo. Per un look di questo tipo basta poco: un paio di jeans e un cardigan spiritoso faranno al caso vostro!

Buon shopping,

Sabina