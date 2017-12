Benemerenza civica al “ciclista della memoria”

Si era emozionato, aveva reso partecipe le tante persone, gli amministratori, e persino i bambini di Cunardo, per aver fatto conoscere una storia di riscatto e sofferenza, quella dei fratelli Nissim, scampati alla Shoah per via di quella piccola comunità che col silenzio li salvò.

Oggi il Comune ha deciso di premiarlo per il suo impegno, permeato di valori antifascisti e di spirito civico: Giovanni Bloisi, conosciuto anche come “il ciclista della memoria” (che per far parlare della tragedia delpopolo ebraico ha compiuto diversi pellegrinaggi in tutta Europa) sarà insignito di una benemerenza.

La notizia gli è stata comunicata dall’amministrazione comunale di Cunardo per lettera qualche giorno fa.

L’appuntamento è per il prossimo 30 dicembre alle 11 nella sala civica di Cunardo nella quale verrà letta e consegnata la “Menzione civica”.