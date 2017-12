Bentornato Maynor, ma la Openjobmetis ha bisogno i due punti

La striscia di sconfitte consecutive rimediata dalla Openjobmetis, arrivata a quota tre, ha “annullato” il buon inizio di campionato dei biancorossi e ha rimesso la squadra di Caja nella zona di classifica “temuta” alla vigilia e cioè nella fascia bassa della Serie A insieme a un nutrito gruppo di squadre che dovranno lottare per evitare i bassifondi.

Dopo aver perso a Pesaro, dunque, Varese non può sprecare un altro scontro diretto, quello che vedrà opposti i biancorossi contro la Betaland Capo d’Orlando nel pomeriggio di domenica 10 ottobre (attenzione: si gioca dalle 17!). I siciliani, che partecipano anche alla Champions League, arrivano da un ko interno contro i tedeschi di Ludwigsburg ma in campionato si sono tolti la soddisfazione di battere Trento nello scorso turno. Una partita in cui si è già vista la “mano” del nuovo playmaker paladino, quell’Eric Maynor già visto due volte con la maglia di Varese che è anche il giocatore più atteso sotto la volta del PalA2a.

Atteso e temuto, perché l’ex Thunder è certamente giocatore di categoria superiore per quanto riguarda l’attacco ed è certamente oggetto di rimpianto per parte dei tifosi varesini soprattutto alla luce di quanto offerto fino a questo momento da Cameron Wells. Proprio il duello in regia potrebbe determinare le sorti della partita: Maynor ha già trovato una bella intesa con il polaccone Wojciechkowski, terminale nei pressi del canestro degli assist del play al pari dell’esperto e talentuoso croato Delas. Il modo per mettere in difficoltà l’ex di turno, però, c’è: Wells (ma anche Tambone e Avramovic) dovrà attaccarlo a ogni azione e, con il possesso ospite, far lavorare tanto Maynor che – va ricordato – arriva da diversi mesi di inattività e a fiato e gambe potrebbe non essere ancora al 100%.

«Rivedo Eric con piacere – spiega Caja alla vigilia – perchè ricordo bene quanto ha fatto nelle mie due parentesi qui a Varese. Egoisticamente avrei preferito fosse tornato settimana prossima perché è sempre complicato affrontarlo. Lui e Atsur sono i due giocatori che costruiscono gioco nella Betaland che poi ha in Alibegovic e Kulboka due ottimi tiratori. Delas e Wojciechkowski costituiscono un’ottima coppia sotto canestro. Su tutti loro dovremo fare una partita molto efficiente e di impatto a livello difensivo, prendendo così fiducia anche per l’attacco».

Caja ricorda anche che la Betaland «si annuncia in un buon momento e vuole puntare alle Final Eight di Coppa Italia: sono squadra agguerrita e ambiziosa e questo dà già la misura delle difficoltà della partita. Noi però siamo fiduciosi nei nostri mezzi».

CUBO RIMANDATO

Diversamente da quanto era stato lasciato intendere nelle scorse settimane, il match con Capo d’Orlando non sarà impreziosito dal nuovo “cubo” interattivo sospeso sul parquet, tanto che la partita non sarà neppure abbinata al marchio Tigros, bensì a Ricola che sarà sponsor di giornata. A quanto ha appreso VareseNews, l’intoppo è dovuto alla mancanza della necessaria autorizzazione da parte del Comitato Provinciale di Vigilanza, al quale nei giorni scorsi non era ancora giunta tutta la documentazione prevista. La società sta completando il lungo iter burocratico, ma non può lanciare il cubo in questa occasione. Peccato, perché le condizioni – pausa di campionato e successiva trasferta – sembravano le migliori. Vedremo se la novità sarà disponibile per Santo Stefano quando però si rischia una partita a spalti semivuoti, vista la “lungimirante” idea (della Lega) di mandare in campo le squadre alle ore 15. Quando cioè il tifoso comune sta per tagliare il panettone.

DIRETTAVN

La partita del PalA2a sarà raccontata in diretta dal nostro giornale attraverso il consueto liveblog, già avviato dalla sera del venerdì. All’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pre-partita. Per intervenire sono a disposizione lo spazio commenti e gli hashtag #direttavn e #varesecdo su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.