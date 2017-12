Bike sharing a flusso libero, il Pd lo vorrebbe anche a Busto

Nelle settimane scorse l’amministrazione ha annunciato la sospensione per tutto il periodo invernale del servizio si bike sharing cittadino, notizia che è passata sotto traccia anche perchè il servizio era molto poco utilizzato dai cittadini.

Proprio questo dato aveva convinto il sindaco Antonelli ad annunciare anche un ripensamento del sistema che, dopo un buon avvio quando fu introdotto, è finito rapidamente nel dimenticatoio. Al momento non sono state annunciate soluzioni alternative ma il Pd ha pensato di suggerire, attraverso una mozione di indirizzo, l’adesione al servizio di bike sharing a flusso libero, quello proposto da Ofo e Mobike a Milano e, recentemente, a Varese. Altre città si stanno orientando verso questa opportunità (vedi molti comuni dell’Altomilanese, ndr) che non comporta nessun costo per l’amministrazione.

Per questo i consiglieri del Pd propongono che il consiglio comunale esprima il proprio orientamento affinchè il sindaco e la giunta facciano i dovuti passi per contattare le società che offrono il servizio di bike sharing free floating e di sentire le amministrazioni che hanno già avviato il servizio per abbreviare i tempi delle eventuali procedure amministrative di competenza comunale utili ad avviare il servizio.