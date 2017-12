Bilancio approvato prima di fine anno. Vanzulli: \"Ottimo risultato senza precedenti in città\"

“Abbiamo presentato il bilancio previsionale 2018 entro la fine dell’anno. Ritengo sia un risultato importante in quanto ci risulta che siamo tra i primi comuni in Italia ad averlo fatto. Aggiungo che a memoria, negli ultimi 20 anni, questo risultato non è mai stato ottenuto a Saronno”. Così il vicesindaco e assessore al Bilancio Pier Angela Vanzulli ha iniziato il proprio intervento conclusivo durante il consiglio comunale di giovedì sera.

“Rispetto agli investimenti – ha proseguito – l’aver presentato il previsionale così presto, ci permette di poter, sin dai primi giorni del 2018, di avviare le procedure di gara per i lavori pubblici. Ciò si traduce in una migliore programmazione e soprattutto, visto le lungaggini procedurali che concernono gli appalti, permetterà di ottimizzare i tempi. Aggiungo che qualora non fosse stato approvato il bilancio previsionale entro dicembre, per legge, durante l’esercizio provvisorio, non sarebbe stato possibile porre in essere nessuna procedura per gli appalti ed, in ogni caso, per le spese di investimento. Per quanto attiene alla spesa corrente non applicheremo i limiti di spesa dei dodicesimi, che invece vengono applicati in caso di esercizio provvisorio”.

Ed ha continuato: “Come ulteriore beneficio per gli gli enti che, come il nostro, hanno approvato il bilancio entro il 31 dicembre, è prevista la non applicazione dei limiti di spesa per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni e formazioni”.

Vanzulli pone poi l’accento su alcune scelte fatte nelle stesura del bilancio: “Non abbiamo utilizzato gli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti. Seppur la legge finanziaria 2017 lo consentisse (pare sia stata prorogata anche per il 2018), proprio per poter utilizzare appieno gli oneri per gli investimenti, noi non li abbiamo utilizzati per le spese correnti. Questo risultato è di grande spessore”.