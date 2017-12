Bilancio Lombardia, approvato Odg su Campo dei Fiori

Approvato oggi Ordine del Giorno al Bilancio di previsione di Regione Lombardia su contributi regionali per il Campo dei Fiori. Nel merito è intervenuto il primo firmatario e consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone, Emanuele Monti.

«Come annunciato nei giorni scorsi – spiega Emanuele Monti – l’Aula del Pirellone ha approvato oggi il mio ordine del giorno per i contributi regionali per i lavori di messa in sicurezza e di ripiantumazione dei territori del parco Campo dei Fiori, pesantemente colpito dagli incendi avvenuti a cavallo fra ottobre e novembre di quest’anno. Il Presidente Maroni e il sottoscritto si sono impegnati da subito per offrire il sostegno e l’aiuto, anche economico, di Regione Lombardia, per riparare ai danni causati dalle fiamme».

«Il provvedimento approvato oggi costituisce il primo step per la realizzazione di questa promessa e invita la Giunta di Regione Lombardia ad individuare nelle pieghe del bilancio le apposite risorse destinate a finanziare i lavori necessaria nell’area del parco. Chiediamo inoltre che si solleciti il Governo di Roma affinché contribuisca con risorse proprie, facendo la sua parte per il ripristino dei danni dovuti a questa emergenza. Adesso la palla passa alla Giunta regionale e al Governatore, che avranno modo di definire le modalità di reperimento dei fondi necessari. La Lombardia infatti non si tira mai indietro di fronte agli impegni presi – conclude Emanuele Monti – dimostrando come sempre la consueta vicinanza al territorio, specialmente quando colpito da eventi di questo genere».