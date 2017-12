Bilancio in Provincia, c’è il sì definitivo

Approvato definitivamente il Bilancio di previsione del 2017 e il bilancio consuntivo 2016 in consiglio provinciale. L’aula ha affrontato il secondo passaggio giovedì, dopo il voto dell’assemblea dei sindaci.

“Col voto di questa sera – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi – si chiude secondo l’iter della Delrio l’approvazione del bilancio provinciale 2017.

Esprimo soddisfazione per essere riusciti anche quest’anno ad aver garantito i servizi ai Comuni e ai cittadini, oltre assicurare stabilità al posto di lavoro dei dipendenti provinciali facendo quadrare i conti e chiudendo il documento finanziario secondo quanto chiesto dalla Corte dei conti per far fronte al nostro Piano di rientro decennale. Come amministratore sono amareggiato per come le minoranze siano riuscite a strumentalizzare perfino una richiesta di documentazione dell’Anac gridando all’inchiesta sui conti della Provincia. Un maldestro tentativo per bloccare il consiglio provinciale. La risposta del

Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei sindaci è stata la dimostrazione che a essere seri paga, le strumentalizzazioni no”.