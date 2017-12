Bimbi, figuranti e maxi scenografie per il presepe vivente

Tanta partecipazione, applausi ma anche momenti di autentica condivisione: è stato il consueto successo il presepe vivente allestito dal “Gruppo Amici di Avsi – Saronno”, insieme alla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno e alla comunità locale di Comunione e Liberazione. L’edizione 2017 ha avuto come location piazza Libertà attorno al maxi albero di Natale decorato con fiocchi bianchi e rossi.

I volontari, tra cui tantissimi bimbi si sono ritrovati alle 15 dalle suore della Famiglia del Sacro Cuore di via Cavour 52. Proprio da qui è partito il corteo, aperto dal gruppo bandistico cittadino. I figuranti hanno attraversato corso Italia per arrivare in una piazza Libertà allestita per far rivivere i diversi quadri del presepe ma anche con panche per il pubblico. A salutare i presenti il prevosto monsignor Armando Cattaneo che ha ricordato l’importanza di “saper aiutare e ascoltare i poveri e chi vivere un momento di difficoltà”.

“Oltre che porsi come gesto di memoria dell’avvenimento cristiano – spiegano gli organizzatori – il presepe vivente costituisce il gesto principale e più affascinante, per quanto riguarda la nostra zona, della campagna nazionale di solidarietà “Tende 2017/2018”, un’iniziativa promossa per il 28° anno consecutivo da Fondazione Avsi che vede coinvolti, da Natale a Pasqua, migliaia di volontari in centinaia di iniziative in tutta Italia.