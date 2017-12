Bimbi vi spiego cos’è il Banco Alimentare

Natale all’insegna della solidarietà alla scuola dell’Infanzia “Dalla Chiesa” di Varese

“La carità ti cambia la vita” e che quello che lui sta facendo per gli altri, lo fa stare bene: esordisce così Salvatore Mandile davanti ai bambini ed agli insegnanti della scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa” di Varese.

Salvatore racconta aneddoti ai bambini, dei suoi vent’anni al banco alimentare di Varese e risponde con immensa gioia a tutte le domande che i bambini gli pongono.

Dice che quando ha iniziato questo percorso di volontariato al banco alimentare in una Varese che si riteneva “ricca”, molti non pensavano ci fosse bisogno di un banco alimentare: nel lontano 1998 le famiglie assistite erano appena dodici.

Oggi questa realtà è cresciuta negli anni e le famiglie assistite dal banco alimentare di Varese sono ben ottocento!