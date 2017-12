“Birraio dell’anno”, due nomination nel Varesotto

Il tradizionale premio “Birraio dell’anno” per il 2017 sarà assegnato il prossimo 21 gennaio al Teatro ObiHall di Firenze al culmine di una tre giorni tutta dedicata alla birra artigianale italiana.

Oggi – lunedì 4 dicembre – sono state svelate le nomination che riguardano anche due produttori del Varesotto. Per il premio assoluto sarà in lizza Luigi “Schigi” D’Amelio, birraio di Extraomnes (Marnate) mentre nella categoria Emergenti è in gara Stefano Simonelli di Vetra (Caronno Pertusella).

Per saperne di più vi rimandiamo all’articolo pubblicato sul nostro blog dedicato alla birra, “Malto Gradimento”, che da anni si occupa di tutto ciò che riguarda malti e luppoli in provincia e non solo.